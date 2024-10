“L’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle finalità promozionali e divulgative sopra indicate, intende avviare quanto necessario all’apertura di uno spazio espositivo destinato a divenire la Casa della Cultura Sarda del Comune di Escalaplano, all’interno della quale dare il dovuto risalto e consentire l’auspicata valorizzazione delle opere”.

Questo l’obiettivo del Comune di Escalaplano guidato dal Sindaco Marco Lampis che ha deciso, con una delibera di Giunta, di creare una Casa della Cultura Sarda che sarà ospitata all’interno del Polo socio culturale. Una serie infinita di opere dei massimi esponenti della letteratura isolana, donati dal maestro Fulvio Caporale, cittadino onorario proprio di Escalaplano.

Uno spazio destinato ad ospitare anche importanti eventi culturali e che, come ha dichiarato il primo cittadino “Possa essere inaugurato in primavera”.

Sarà un grande lavoro per la locale Pro loco al quale è stato assegnato il compito di allestire, presentare e far funzionare questa importante macchina culturale per non far dimenticare le nostre antiche radici e il nostro importante patrimonio.