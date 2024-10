Un 30enne di Siurgus Donigala, Silvio Boi, è stato accoltellato ieri notte a Escalaplano intorno alle 4 nel corso dei festeggiamenti della Beata Vergine Assunta, durante una gara di morra, nella piazza Sedda.

Il giovane ha riportato una ferita profonda all'addome che ha interessato in maniera seria il fegato, ed è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Universitario di Monserrato.

Solo nel primo pomeriggio di ieri è stato individuato dai Carabinieri della Compagnia di Jerzu il presunto colpevole.

Per il momento a carico del presunto aggressore non c'è alcun provvedimento di fermo. Gli inquirenti stanno valutando tutti gli elementi per capire con certezza le responsabilità del gesto.