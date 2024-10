Nella giornata di oggi una centralina mobile per l'analisi della qualità dell'aria dell'Arpas (l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna) sarà portata a Quartu Sant'Elena nell'area interessata dalle esalazioni provenienti dal Parco di Molentargius.

Verrà posizionata in accordo con l'Amministrazione comunale secondo tutte le procedure tecniche necessarie. La richiesta della centralina mobile per il monitoraggio è arrivata venerdì durante la riunione del Coc, il Centro operativo comunale, attivato dal sindaco di Quartu Sant'Elena.

La Regione Sardegna è stata presente a tutti i tavoli tecnici convocati per l'emergenza con le strutture dell'Arpas, del Corpo forestale e della Protezione civile, impegnate anche nei diversi sopralluoghi per monitorare gli eventi in atto e i lavori in corso. L'assessora della Difesa dell'Ambiente Donatella Spano è quotidianamente in contatto con il primo cittadino e continuerà a seguire l'avanzamento dei lavori tramite tutte le strutture regionali.

Intanto, il sindaco, al fine di tutelare la salute dei bambini e del personale, ha provveduto alla chiusura della scuola 'Forme e colori' sino al 30 settembre.