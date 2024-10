"Sarà anche cambiata la Giunta, ma non cambia il disinteresse della Regione verso gli studenti universitari". Così Laura Caddeo, consigliera regionale del gruppo LeU-Art.1-Demos-Possibile, a proposito della mancata erogazione delle borse di studio a migliaia di studenti sardi. "Infatti - continua - dalle associazioni studentesche arriva la segnalazione che l'Ersu di Cagliari non sia in grado di completare l'erogazione delle borse di studio per gli studenti idonei non beneficiari: quello che apparentemente è solo un disguido, perché la soluzione richiede che la Regione anticipi le somme dei finanziamenti statali non ancora pervenuti, ha invece ricadute molto serie per chi deve mantenersi agli studi e aspetta la borsa di studio".

"Ma se Cagliari piange, Sassari non ride - dice ancora Caddeo -. In una replica di quanto successo qualche mese fa a Cagliari, la Regione non ha ancora nominato il CdA dell'Ersu di Sassari - spiega la consigliera di Demos -. Un ritardo che paralizza l'attività dell'Ente per il diritto allo studio del capoluogo sassarese e si riverbera su tutti quei servizi che l'Ersu dovrebbe garantire agli studenti dell'Università turritana. In molteplici circostanze ho ricordato al presidente della Regione Christian Solinas le sue dichiarazioni programmatiche del 2019, nelle quali garantiva l'attenzione della sua Giunta per il mondo della scuola e dell'università".

"Promesse ampiamente disattese dalle politiche e dalle non scelte di questi anni che - conclude la consigliera -, come in questi ultimi due casi, continuano ad alimentare le disuguaglianze in una Regione in difficoltà economica come la Sardegna, dove i livelli di dispersione scolastica sono altissimi e la percentuale di studenti universitari che completano gli studi è troppo bassa".