L’ersu di Sassari avvisa tutti gli studenti universitari che è possibile richiedere il sussidio straordinario, riferito all’anno 2015/2016, destinato a studenti in condizioni economiche disagiate, tali da compromettere la prosecuzione degli studi.

L’Ersu ricorda che il sussidio è incompatibile con la borsa di studio erogata dalla Regione Sardegna o con altri intervento versati da qualsiasi soggetto pubblico o privato per l’anno accademico in corso.

Le domande di sussidio straordinario dovranno raggiungere un punteggio minimo di 6.

Solo nel caso in cui, soddisfatte tutte le richieste, vi fossero ancora fondi a disposizione si procederà al pagamento degli studenti in possesso dei requisiti d’ingresso che non hanno raggiunto il punteggio minimo. In questo caso il sussidio riconosciuto sarà pari ad un importo di € 400,00.

Per partecipare al concorso, è necessario che lo studente presenti il modulo - domanda compilato e sottoscritto, corredata dalla documentazione che attesta la situazione di disagio economico, una copia dell’ISEE, non precedente al 16 gennaio 2016 e una documentazione che attesti le relative invalidità, licenziamenti ecc.

Le domande dovranno essere inoltrate all’ente entro il 3 maggio.

Si ricorda che per poter accedere al concorso è richiesto un ISEE che non sia superiore a 17mila 472 euro.

Le domande di partecipazione al concorso, devono essere presentate allo sportello dell’Ufficio Diritto allo Studio in Via Coppino 18 nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 ed il martedì dalle 16.00 alle 18.00.

