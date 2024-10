Venerdì scorso, 6 luglio, a Nuoro, i poliziotti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile hanno arrestato D.C.M., 56enne nuorese, con precedenti di polizia, accusato di detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione nasce dall’attività di osservazione e controllo quotidianamente svolta dai poliziotti che, nella circostanza, come da loro spiegato, avevano notato un anomalo flusso di persone dà e verso l’abitazione dell’arrestato.

L’attività, ha riferito la Polizia, ha consentito di rinvenire e sequestrare nell’appartamento del 56enne una pietra di eroina del peso di 13,71 grammi, destinata a un successivo frazionamento in dosi, 7 involucri termosaldati di eroina per un peso complessivo di 1,27 grammi, 12 grammi di

marijuana, denaro contante, due bilancini di precisione, vario materiale utilizzato per il taglio e il confezionamento della droga, nonché sette piante di canapa indiana, coltivate nel terrazzo.

All’uomo, nella mattinata di sabato, in sede di udienza di convalida, è stata applicata la misura dell’obbligo di dimora presso il comune di Nuoro, in attesa del giudizio per direttissima presso il Tribunale di Nuoro.