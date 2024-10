L'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari aggiunge un nuovo tassello alla gestione dei fondi per la produttività e per le fasce retributive. Nei giorni scorsi, i dipendenti dell'azienda di viale San Pietro si sono ritrovati in busta paga gli arretrati stipendiali per la produttività degli anni 2007-2010, che si aggiungono a quanto percepito nelle scorse mensilità per gli anni dal 2011 al 2016.

In totale, il personale del Comparto ha percepito in media, circa 7mila 500 euro di arretrati. Inoltre, alcuni lavoratori del comparto, già dipendenti dell'Aou prima dell'accorpamento, hanno ricevuto un ulteriore incremento dello stipendio (circa 500mila euro)per il riconoscimento dei passaggi di fascia.

Procede secondo le tappe stabilite il percorso di liquidazione dei fondi e delle progressioni economiche orizzontali, avviato a febbraio scorso. Sempre a questo periodo risale l’accordo tra Aou e Sindacati per la riattivazione del percorso per l'attribuzione di nuove fasce al personale dipendente e il riconoscimento degli incrementi stipendiali per le progressioni di carriera relativamente, all'anno 2016, anche al personale Aou proveniente dalla ex Asl 1 e collocatosi nelle graduatorie in posizione utile.

Per raggiungere questo obiettivo, è indispensabile che il collegio sindacale certifichi i fondi di tutto il personale del comparto dell'Aou sia delle Cliniche che dell'ospedale Santissima Annunziata.

E infatti, il presidente del collegio sindacale – ha fatto sapere la direzione aziendale in una recente lettera inviata alle rappresentanze sindacali – su richiesta della stessa direzione, si è impegnato a calendarizzare a breve la certificazione dei fondi contrattuali del comparto per il biennio 2016-2017. «Questa certificazione – spiega la direzione – rappresenta il presupposto imprescindibile per la corresponsione delle fasce al personale ex Asl 1, transitato in Aou a decorrere dal 1° gennaio 2016, che ne ha la titolarità e per la definizione degli incarichi per le posizioni organizzative».