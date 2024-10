Il grande regista italiano ha dichiarato in diverse occasioni di amare la Sardegna.



"Ho un rapporto ormai consolidato con questa terra sarda e con la gente di Gavoi. Risale ad una decina di anni fa quando mio figlio Fabio, venuto in Sardegna per girare un film, chiacchierava con i ragazzi di qui su una iniziativa culturale da inventare dal nulla. Allora gli abitanti del piccolo borgo aggrappato sulle montagne della Barbagia erano 2.999. Sia leggenda o realtà ne mancava uno perché il paese potesse avere la dignità per accedere a sovvenzioni pubbliche e costruire il suo percorso anche nel campo della cultura".

"Mio figlio Fabio - racconta Olmi - non ci pensò due volte e trasferì qui la sua residenza. È passato del tempo, è nato "L'isola delle storie" e posso dire con entusiasmo che oggi si tratta di un piccolo-grande evento che ha pochi eguali nel mondo, una isola di cultura e intelligenza che dà enorme soddisfazione a chi ci approda".



Franco Podda, proprietario del celebre Ristorante 'Santa Rughe', ritratto nella foto con Olmi, parla con entusiasmo dell'ospite che ha dato lustro internazionale al cinema italiano: "È un uomo eccezionale, semplice e innamorato della nostra isola e dei suoi abitanti".