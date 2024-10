Episodio di violenza nel carcere di Oristano, dove un detenuto condannato all'ergastolo ha aggredito un agente di polizia penitenziaria.

"La situazione resta allarmante nelle nostre carceri – commenta Luca Fais, segretario regionale per la Sardegna del SAPPE –. Un detenuto ergastolano ha aggredito un poliziotto penitenziario in servizio nella Casa di Reclusione di Oristano. Il detenuto è andato improvvisamente in escandescenza mentre l'agente stava mettendo in atto le abituali procedure di controllo e lo ha colpito proditoriamente con un violentissimo pugno in pieno volto, senza alcuna ragione se non quella di pensare di fare ciò che vuole con le regole tribali della violenza e della criminalità".

E ancora: "Il tempestivo intervento degli altri poliziotti penitenziari in servizio ha scongiurato più gravi conseguenze per l'agente ferito, al quale vanno la solidarietà e la vicinanza del SAPPE. Questa violenza consumata è l'epilogo di una serie di criticità interne al carcere di Oristano, che mettono sistematicamente a repentaglio le condizioni di sicurezza della struttura detentiva e di chi in essa lavora in prima linea, ossia le donne e gli uomini della polizia penitenziaria".

Conclude Fais: "Il SAPPE denuncia l'insostenibilità della situazione ma chi avrebbe il dovere di intervenire fa orecchie da mercante. E questo provoca anche fatti gravi e violenti come quello di oggi. Evidentemente la risposta disciplinare nei confronti di chi, in carcere, si rende responsabile di questi gravi fatti, come pure di aggressione in danno di poliziotti penitenziari, è inefficace. E dovrebbe invece essere più dura, anche per stroncare sul nascere pericolosi effetti emulativi. Queste aggressioni sono intollerabili. Noi non siamo carne da macello ed anche la nostra pazienza ha un limite".