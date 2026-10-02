Un attacco informatico ogni cinque minuti. Non è la trama di un film distopico, ma il dato secco con cui l’Italia ha chiuso il 2025: 116.498 eventi registrati, una frequenza superiore del 17% alla media globale, come riportato dal Corriere della Sera analizzando il Threat Landscape 2025 di Tinexta Cyber.

Numeri che fanno riflettere, ma che da soli rischiano di restare astratti finché non mettono in fila le tre grandi porte lasciate aperte da cittadini, imprese e amministrazioni: password deboli, assenza di cultura digitale e un vuoto normativo sull’eredità digitale.

E siccome anche la Sardegna – tra iniziative pionieristiche e falle da tappare – è uno specchio fedele di questa emergenza, vale la pena osservarla da vicino. La testata Sardegna Live segue questi temi con costanza, proprio perché sull’isola la cybersicurezza è diventata un nodo quotidiano tanto quanto la fibra ottica.

A inquadrare la posta in palio bastano le parole di Nunzia Ciardi, vicedirettrice dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale: «Oggi la cybersicurezza non va più intesa come un comparto separato… ma come un fattore abilitante per l’esistenza stessa delle nostre società, ormai strutturalmente digitali».

Parole che pesano, perché mentre l’iperconnessione moltiplica i dati di ciascuno, le difese restano fragili. E i fatti lo dimostrano.

I numeri della minaccia: il quadro nazionale

Se l’attacco ogni cinque minuti era già un campanello d’allarme, il Rapporto Clusit 2026 ha suonato la sirena vera. Nel 2025 l’Italia ha subito 507 incidenti gravi, con un balzo del 42% rispetto all’anno precedente, concentrando da sola il 9,6% del totale mondiale, come riportato dall’ANSA.

Non è solo questione di quantità: la violenza degli attacchi ha spinto gli esperti a coniare una nuova categoria, “Extreme”, che da sola ha riguardato l’84% degli incidenti globali, trasformando l’intelligenza artificiale in un moltiplicatore di rischio, come evidenziato dal Metropolitano.

L’hacktivism a matrice geopolitica è esploso: +145% in Italia, con punte del +290% nel settore governativo, militare e delle forze dell’ordine. Parallelamente il ransomware – il sequestro dati a scopo di estorsione – è cresciuto del 48%, con un picco a luglio, secondo La Repubblica.

E la tendenza non accenna a rallentare: nel primo semestre 2025 l’ ACN registrava già 1.549 eventi cyber (+53%) e 346 incidenti con impatto confermato, quasi il doppio dell’anno prima. A fare da apripista, 1.530 URL di phishing e 186 fughe di dati, spesso da piattaforme di streaming e pubblica amministrazione, mentre gli attacchi DDoS hanno segnato un inquietante +77%.

Questa valanga digitale ha un carburante preciso: le credenziali rubate. E qui arriviamo al cuore del problema.

Il tallone d’Achille: credenziali rubate e password deboli

Un attacco su tre parte da credenziali trafugate, come certificato dalla stessa analisi di Tinexta Cyber citata dal Corriere della Sera. Non sorprende, allora, che nel 2025 siano state compromesse credenziali in tutto il mondo, come ricostruito da La Repubblica. Un mercato nero rigoglioso, che punta dritto sulle cattive abitudini.

E gli italiani, purtroppo, non si fanno pregare. Un’indagine di Facile.it/mUp Research riportata da Intermedia Channel stima che 8,7 milioni di connazionali abbiano subìto una violazione informatica nell’ultimo anno: in 5 milioni di casi l’accesso abusivo ha riguardato i profili social, 1,8 milioni gli account bancari e quasi 900 mila lo smartphone.

Il tutto agevolato da scelte scellerate: 4,6 milioni di italiani usano la stessa password per ogni sito, 2,7 milioni si affidano a sequenze come “1234” e 2,3 milioni scelgono la propria data di nascita.

Non basta: la password più “gettonata” in Italia nel 2025 si chiama “admin”, con 340.576 occorrenze nei database violati. E il 62% degli utenti riutilizza la stessa combinazione su almeno tre servizi, come evidenzia un rapporto citato da Neomedia.

A peggiorare il quadro, il 43% cambia password meno di una volta all’anno (o solo quando costretto), mentre appena quasi 5 milioni di italiani si sono già affidati a un’app per la gestione delle credenziali (Intermedia Channel, 2026).

Perché tutto questo ci riguarda? Perché le password non sono solo chiavi di accesso al conto corrente o a Instagram: sono il primo baluardo dell’eredità digitale. Quando manca una protezione solida, interi archivi personali – email, foto, documenti – diventano terreno di caccia per i criminali e un rompicapo per gli eredi.

La Sardegna sotto attacco: dati esposti e istituzioni colpite

L’isola non è un’eccezione, anzi. L’Osservatorio Cyber CRIF ha fotografato la Sardegna tra le aree con la più alta incidenza di alert per esposizione dati, in proporzione alla popolazione. Nel 2025 l’Osservatorio Cyber CRIF ha documentato che combinazioni email + password + codice fiscale sono particolarmente esposte, come documentato dallo stesso CRIF.

Una vulnerabilità che si traduce in danni concreti: le frodi creditizie da furto d’identità hanno superato 38.300 casi (+23,8%), con un ammontare di oltre 165 milioni di euro, e tra le vittime la crescita più marcata colpisce gli under 30 (+13,8%), come riporta L’Adige.

Anche gli account business finiscono nel tritacarne. In mezzo a questa tempesta, la Regione Sardegna ha provato a costruire un argine. A marzo 2025 ha lanciato Cyber2COM, una piattaforma di formazione sulla sicurezza cibernetica per i Comuni e le Unioni di Comuni, come si legge sul portale della Regione Sardegna .

Un anno dopo, a marzo 2026, sono arrivati 3 milioni di euro per il triennio 2026-2028, destinati alla redazione di un Documento Comunale di Sicurezza Cibernetica per ogni amministrazione, in sinergia con Polizia Postale e Università di Cagliari, come annunciato dalla stessa Regione Sardegna.

Le amministrazioni locali, del resto, hanno già sperimentato sulla propria pelle attacchi di ingegneria sociale, come sottolineato dall’assessora Motzo.

Per chi volesse approfondire le prime tappe di questo percorso, un articolo di Sardegna Live del 2022 – Polo nazionale contro i cybercrimini a Cagliari: come proteggersi – racconta la nascita del presidio locale e offre consigli ancora attuali, anche se i numeri di oggi rendono chiara l’urgenza di aggiornarli.

Ma la vera partita si gioca sulla continuità: proteggere i dati oggi significa anche decidere cosa ne sarà domani.

Eredità digitale: quando le password diventano un’eredità contesa

La Sardegna ha scelto di non aspettare Roma. A giugno 2026 la Regione ha presentato un progetto pionieristico sull’eredità digitale, mettendo in campo servizi di supporto ai cittadini su privacy, diritti degli eredi e gestione dei dati post mortem. Circa 40.000 sardi sono già assistiti attraverso oltre 120 punti di facilitazione digitale, come dettaglia il comunicato della Regione Sardegna.

Un progetto che nasce da un dato planetario schiacciante: oggi nel mondo ci sono oltre 400 milioni di profili di persone decedute, e si stima che entro il 2060 possano diventare 9 miliardi, secondo le proiezioni di Afterlife.ai/Oxford Internet Institute, riprese dalla Regione stessa e da Afterlife.ai.

Perché la questione è tanto urgente? Perché l’90% della popolazione italiana passa quasi 6 ore al giorno online (report Digital 2025 di We Are Social, citato da Treccani), ma la legge non ha ancora messo a fuoco il problema.

In Italia manca una legislazione organica sulla successione digitale: l’unico appiglio resta l’art. 2-terdecies del Codice della Privacy, che consente agli eredi di esercitare alcuni diritti sui dati personali del defunto, ma non dice come accedervi concretamente.

Il Consiglio Nazionale del Notariato, in un decalogo del marzo 2025 analizzato da Notaio Soldani, ha chiarito che le password non rientrano nell’eredità digitale in senso stretto, eppure sono proprio quelle a bloccare gli eredi. E il paradosso si allarga: il 93% dei testamenti olografi o pubblici non include i beni digitali (Afterlife.ai, 2026).

L’assessore regionale Sebastian Cocco ha sintetizzato il nodo con parole nette: «In una regione come la Sardegna dove abbondano gli anziani e mancano i giovani è fondamentale pensare alla salvaguardia dei diritti… Occorre tutelare i dati anche quando le persone non sono più in vita.

Il tema pone importanti problemi di tutela della privacy, soprattutto oggi con l’impiego crescente di nuove tecnologie come l’IA e per l’uso incontrollato dei così detti deepfake». Una dichiarazione che dà sostanza all’allarme lanciato da Treccani: gli account inattivi dei defunti sono «un tesoretto alla mercé dei criminali informatici», che possono usarli per furti d’identità, cloni digitali e truffe a danno dei familiari.

Cosa possono fare i cittadini: tra consapevolezza e azioni concrete

I numeri della repressione fanno un certo effetto: nel 2025 la Polizia Postale ha trattato 51.560 casi complessivi (fra ransomware, frodi e tutela minori). Ma l’azione repressiva da sola non basta se i comportamenti individuali restano indietro.

Secondo una ricerca di Europ Assistance citata dal Sole 24 Ore , il 41% degli italiani si sente esposto ai rischi e il 56% teme il furto d’identità digitale. Eppure lo stesso studio rivela che, pur conoscendo strumenti come i password manager, solo il 40% si attiva per cambiarle frequentemente. Un cortocircuito che alimenta proprio le vulnerabilità di cui parlano i rapporti.

Le azioni concrete, però, sono alla portata di tutti. Innanzitutto, usare una soluzione di gestione password e attivare l’autenticazione a due fattori. Poi, monitorare gli alert sul dark web (i servizi di monitoraggio come quelli di CRIF sono ormai accessibili) e, al primo sospetto, segnalare immediatamente al Commissariato Online.

In Sardegna, i punti di facilitazione digitale offrono assistenza sia per l’eredità digitale sia per le basi della sicurezza informatica.

Resta un’ombra, però: secondo La Repubblica, dal 50% al 75% dello spam e del phishing è oggi generato dall’intelligenza artificiale. I messaggi sono più credibili, grammaticalmente impeccabili, e proprio per questo più insidiosi. Serve un occhio critico anche davanti a ciò che sembra autentico.

Caveat e controargomentazioni

Prima di cedere al catastrofismo, qualche precisazione va fatta. L’aumento degli attacchi e degli alert è in parte dovuto a sistemi di rilevamento più sofisticati e a una maggiore attenzione mediatica: non tutto è peggioramento netto. Tuttavia, la fotografia resta preoccupante.

Un nodo critico è l’accessibilità delle soluzioni. I dati CRIF mostrano che la tecnologia senza formazione costante rischia di restare sulla carta.

C’è poi l’illusione del gestore di password: se la chiave principale viene compromessa, l’intero castello crolla. Servirebbe un’adozione universale dell’autenticazione a più fattori, ma siamo lontani.

Sul fronte eredità digitale, il vuoto legislativo è il vero convitato di pietra: anche le migliori iniziative regionali possono arenarsi se manca una legge chiara che obblighi i fornitori di servizi online a cooperare con gli eredi, senza rimandare tutto alle condizioni contrattuali delle piattaforme.

Infine, l’intelligenza artificiale non è solo nemico: le stesse tecnologie che potenziano gli attacchi vengono usate da forze dell’ordine e aziende per prevedere e contenere le minacce. Ma è una corsa impari, almeno per ora.

Un 2026 che chiede consapevolezza

L’eredità digitale e le password deboli non sono astratte questioni da addetti ai lavori: riguardano la vita di tutti i giorni, in Sardegna come nel resto d’Italia.

L’isola, con il progetto sull’eredità digitale e lo stanziamento per la sicurezza dei Comuni, sta provando a diventare un laboratorio replicabile, unendo istituzioni locali, università e forze di polizia.

Ma la tecnologia da sola non salverà nessuno. Proteggere le proprie credenziali – scegliere password robuste, usare strumenti di gestione e tenere d’occhio gli alert – significa proteggere non solo il conto in banca, ma anche quella memoria digitale che un giorno lasceremo a chi verrà dopo di noi.

E in un 2026 in cui l'attacco informatico corre ogni cinque minuti, non possiamo più permetterci di restare l’anello debole della catena.