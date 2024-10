Avrà inizio nelle prossime settimane la campagna di controlli a tappeto nei terreni privati incolti o che sono oggetto di abbandono dei rifiuti. I proprietari devono mettersi in regola ed ottemperare a quanto previsto dal Regolamento della gestione dei rifiuti urbani per evitare le sanzioni.

“Sono già pervenute diverse segnalazioni dei cittadini che lamentano la presenza di aree private dove non c’è cura del verde e dove si stanno accumulando rifiuti. Per questo a breve partiranno i controlli del Comando di Polizia Locale che effettuerà le opportune verifiche”, ha dichiarato l'Assessora all'Ambiente, Cristina Biancu.

Regolamento prevede che aree scoperte private, dei fabbricati, di terreni non edificati e agricoli debbano essere costantemente libere da spazzatura. Le stesse aree devono essere sottoposte a sfalcio dell'erba, a manutenzione delle siepi e degli alberi prospicienti le strade pubbliche.

“Diverse zone sono ancora in stato di semiabbandono e prive di recinzioni, a rischio quindi di sanzione amministrativa. Per rispetto di chi segue le regole e di quei cittadini che abitano nelle aree prospicienti – ha aggiunto – è opportuno che i proprietari provvedano al più presto ad effettuare la pulizia. I controlli della Polziia Locale saranno condotti su tutto il territorio cittadino e in caso di violazione del Regolamento gli agenti eleveranno i verbali”.