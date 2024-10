La Polizia di Stato ha eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di Francesco Ricci, 37enne di Oristano, pregiudicato.

Ieri notte intorno alle ore 1.20, gli equipaggi della squadra Volante, (coordinati dal dottor Massimo Imbimbo), su segnalazione del Centro Operativo, hanno effettuato un controllo presso un hotel cittadino, dove era giunta segnalazione che indicava la presenza di un soggetto su cui gravava un ordine di cattura.

I poliziotti, giunti sul posto ed effettuate le verifiche del caso, hanno bussato nella stanza dove risultava alloggiato l’uomo e ne hanno accertato l’effettiva presenza.

Dagli accertamenti è emerso che sull’uomo pendeva un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Cagliari per scontare una pena di mesi 10 di reclusione e per aver commesso il reato di furto in concorso.

Al termine delle procedure di rito è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Uta.