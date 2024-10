I militari della Stazione Carabinieri di Guasila insieme ai colleghi del Norm della compagnia di Sanluri hanno rintracciato un soggetto classe 1985 (A.S.) originario di Guamaggiore ma domiciliato da tempo a Cagliari nel quartiere Is Mirrionis, che da alcuni gg era destinatario di un provvedimento di cattura da parte del Tribunale di Cagliari.

L’uomo sarebbe accusato di reati commessi intorno al 2015 inerenti le armi e lo spaccio di stupefacenti collegati anche allo smercio della droga tipo cocaina, marijuana ed eroina, portandolo ad essere un riferimento per le piazze di Guamaggiore e Guasila.

Si trovava in questi giorni a Cagliari, e attraverso le indagini svolte per individuarlo i militari hanno scoperto la casa dove si trovava, in via Is Mirrionis, nel capoluogo.

I Carabinieri nel corso della perquisizione hanno accertato che l’uomo nascondeva nell’appartamento 50 proiettili di pistola calibro 7,65, sono stati sequestrati e si procederá con una ulteriore denuncia per detenzione abusiva di munizionamento.

L’arrestato è stato condotto presso la Compagnia di Sanluri dove è stato identificato e trasferito quindi al carcere di Uta dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Cagliari, deve scontare un anno e quattro mesi di reclusione.