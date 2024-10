Fa male leggere, in queste ore, che la speranza si fa sempre più sottile.

Fa molto male pensare che una porta lasciata aperta, nell’attesa di un ritorno, potrebbe chiudersi in un dolore che spezza il respiro e che spacca le vene.

Poche sere fa le calde parole di un padre “bruciavano” nel cuore di tutti: un figlio non può sparire, un figlio deve per forza tornare.

La speranza sembra farsi più sottile, ma nessuno vuole crederci ancora.

Perché Stefano prima che quella notte inghiottisse la sua paura e chissà quali misteri, era un tifoso del Milan e amava i suoi cani, ma soprattutto voleva bene alle persone.

Aveva una grande considerazione dell’amicizia e cercava riparo nel sorriso degli altri, con fiducia, con allegria.

La fede popolava i pensieri che esternava: era stato a Medjugorje e ci voleva tornare.

Anche per combattere i momenti difficili della sua vita, resi più deboli dalla malattia, si era affidato a Dio con “forza e coraggio”, come diceva lui.

Conosco da tanti anni la sua famiglia e sono stato loro ospite a Nule in più di un’occasione: Francesco, lo zio di Stefano, è una persona di rara generosità, e come il resto dei suoi cari e dei suoi compaesani si è impegnato spesso per il sociale con iniziative finalizzate a far del bene.

Le belle persone non meritano il silenzio che agita il dolore e hanno bisogno di una verità.

Stefano annotava i suoi pensieri nel profilo che di frequente curava e nel risveglio di un mattino aveva scritto: “ma che bella la neve di aprile!”.

Un pensiero delicato, come la fragilità che lo rendeva speciale agli occhi degli altri.

Una sera invece, prima di andare a dormire, si era rivolto a tutti i suoi amici dicendo: “c’è un vento che non finisce di soffiare, come il mio sorriso che non finisce mai. Buonanotte”

Quel vento, in queste ore, non ci piace, ma ci piacerebbe rivedere il suo sorriso.