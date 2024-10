Nella mattinata di oggi, la Polizia ha arrestato un cagliaritano di 36 anni, Ignazio Portas, cagliaritano, ma residente a Quartu, perché responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli Agenti della Sezione Anticrimine del Commissariato di Quartu Sant’Elena hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione di Portas, già sottoposto a detenzione domiciliare con braccialetto elettronico per una pena inerente lo spaccio di stupefacenti.

Sono stati, infatti, trovati160 grammi circa di hashish, di cui la metà confezionata in dosi da cinque grammi, 14 involucri in cellophane da 0,5 grammi contenenti cocaina per un totale di circa 7 grammi, 10 grammi di marijuana, oltre a due bilancini elettronici e 165 euro in contanti proventi dell’attività di spaccio.

Quanto rinvenuto è stato sequestrato.