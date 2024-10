Laboratori creativi per i più piccoli, cinema di animazione, attività di aggregazione e sportive, anche per i più anziani sono solo alcune delle attività dei progetti presentati da diverse associazioni di Porto Torres sulla base del bando promosso dall’amministrazione comunale e selezionati da una commissione tecnica.

“Abbiamo recuperato delle risorse per questo tipo di iniziative – ha sottolineato l’assessora alle Politiche Sociali, Rosella Nuvoli – e le abbiamo messe a disposizione delle associazioni che hanno presentato i progetti secondo le linee guida del bando, le quali richiedevano la realizzazione di attività di carattere aggregativo e socializzante dedicate a minori, giovani e anziani”.

Nei giorni scorsi l’assessora ha anche incontrato i rappresentanti delle associazioni per iniziare a programmare le attività. “Si tratta di iniziative stimolanti, che vanno dall’equitazione all’attività scout, passando per le arti visive e lo sport. Alcune di queste attività – ha aggiunto – hanno già un ventaglio di partecipanti individuati a monte dalle stesse associazioni. Per altre invece saranno i Servizi sociali a indicare le persone che potrebbero trarre giovamento dalla frequenza. Queste persone si affiancheranno agli utenti che richiederanno direttamente alle associazioni di partecipare”.

Ad aprire le attività sarà quella degli scout Agesci Porto Torres 1 che dal 16 agosto partiranno per il Campo estivo sul lago di Como con cinquanta tra bambini e ragazzi di età compresa fra gli otto e i ventuno anni.

Dal 26 al 30 agosto, invece, l’associazione Max Dance promuoverà la colonia estiva rivolta a minori di età compresa tra gli undici e i diciassette anni in una struttura ricettiva a pochi chilometri da Porto Torres, con l’obiettivo di creare momenti di condivisione all’aperto, allontanando i ragazzi dalla tecnologia.

Alcuni partecipanti saranno individuati dai Servizi sociali, gli altri potranno aderire gratuitamente fino ad esaurimento dei posti disponibili inviando un messaggio all’indirizzo di posta elettronica maxballo5@gmail.com.

Non mancherà l’equitazione indirizzata a trenta giovani di età compresa tra i quattro e i quattordici anni, che inizierà a metà settembre. Si potranno apprendere i primi rudimenti dell’attività equestre come la pulizia del cavallo, la preparazione, i giochi con i pony in cinque diversi appuntamenti all’aperto, presumibilmente nel parco Chico Mendes. Per partecipare si può inviare un messaggio all’indirizzo di posta elettronica marialaura75@tiscali.it.

Il 13 ottobre l’associazione MarEventum proporrà la Giornata dell’Arte il 13 ottobre: tutti potranno seguire i workshop ed essere parte attiva nelle iniziative di sport e integrazione che coinvolgeranno anche gli ospiti del progetto Sprar. Previsti, inoltre, momenti di musica. Gli interessati potranno aderire inviando un messaggio all’indirizzo di posta elettronica associazionemareventum@gmail.com.

Tra novembre e dicembre si terrà il progetto di proiezione audiovisiva presentato da La Camera Chiara, rivolto a bambini e giovani, con la proiezione di tre film di animazione nella sala Canu sul tema dell’amicizia e della crescita, dedicati a diverse fasce d’età. Infine, l’associazione XL Center ha preparato un progetto rivolto alle persone più anziane sull’educazione alimentare: parteciperanno nutrizionisti e sono in programma anche attività in palestra e all’aperto, con camminate ed esercizi ginnici.