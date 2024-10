Il cuore della città, la piazza Umberto I, sarà teatro, domenica 10 gennaio, del grande spettacolo che tradizionalmente si svolge nella giornata dell’Epifania. L’evento, organizzato quest’anno dal Comune di Porto Torres in collaborazione con la Pro Loco, è stato infatti rinviato a causa delle previsioni meteo avverse.

Seppur con qualche giorno di ritardo la Befana arriverà comunque in piazza per far divertire bambini e famiglie. L’appuntamento è dedicato anche ai giovani e agli amanti del rock: per il concerto di chiusura saliranno sul palco i Grog & Joe Perrino.

Il fondatore degli Elefante Bianco si esibirà assieme alla sua band attorno alle 19. In scaletta i principali successi firmati dai Grog e da Joe Perrino, tratti soprattutto dall’ultimo album, "L'esercito del male", a cui ha partecipato anche Pino Scotto, ex leader dei Vanadium. Prima dell’evento serale ci sarà un ricco pomeriggio pensato per i bambini. Dalle 15.30 è in programma lo spettacolo di giocoleria e cabaret “Jongo one man show”.

Diversi artisti si esibiranno con clave, palloni, attrezzi di fuoco, dando vita anche a numeri di equilibrismo in piazza. Non mancheranno nemmeno i truccatori che saranno in piazza per realizzare bellissimi e colorati disegni sui visi dei bambini. Prevista la presenza del gruppo dei Tamburini e Trombettieri Porto Torres e delle befane a bordo del “Bicitaxi”, ma sono attese anche altre sorprese durante lo spettacolo che sarà presentato dal “comandante” Pierluigi Fiori. «Le previsioni meteo avverse per la giornata del 6 gennaio ci costringono a rinviare di quattro giorni la festa. Il programma non subirà modifiche. Saranno tanti i momenti d’intrattenimento pensati per i piccoli – afferma l’assessore allo Spettacolo, Antonella Palmas – ma abbiamo voluto rivolgere le nostre attenzioni anche verso gli appassionati del rock, ospitando i Grog & Joe Perrino, band che sta riscuotendo consensi nel panorama musicale alternativo isolano».

Foto copertina tratta dal sito del comune di Porto Torres