Venerdì 6 gennaio in Piazza Pino Piras avrà luogo la manifestazione Les estrenes a cura della delegazione locale della Plataforma per la llengua. L'estrena è un regalo fatto in occasione della Festa dels Reis d'Orient che tradizionalmente portavano i doni. Ad Alghero i più piccoli attendono gli spiccioli, i menuts, donati dai più grandi con un'arancia, alla quale sono praticati dei tagli. Lo scopo della manifestazione è mantenere viva questa festa, che ha accompagnato generazioni di algheresi, con un'attenzione particolare alla lingua.

Dalle ore 10.00, i volontari dell'associazione distribuiranno gratuitamente le arance e la prima strenna. L'evento sarà accompagnato a partire dalle 11.00 dall'animazione musicale di Àngel Maresca, Lo barber, con un repertorio di canzoni tradizionali algheresi e catalane legate al Natale e alla Festa dels Tres Reis (i Re Magi).

La manifestazione fa parte del calendario del Cap d'Any #mésqueunmes della Fondazione Meta e dell'Amministrazione comunale.

Les Estrenes, festa de Los Tres Reis

Dimecres 6 de gener en Plaça Pino Piras tenguerà lloc la manifestació Les estrenes a cura de la delegació local de la Plataforma per la llengua. L'estrena és un regal fet en ocasió de la Festa dels Reis d'Orient que tradicionalment portaven los dons. A l'Alguer els més petits aguarden los menuts, donats dels més grans amb una taronja, a la qual són fets talls. La finalitat de la manifestació és mantendre viva aqueixa festa, que ha acompanyat generacions d'algueresos, amb una atenció particular a la llengua.

De les hores 10.00, los voluntaris de l'associació distribuiran gratuïtament les taronges i la primera estrena. L'activitat siguerà acompanyada a partir de les 11.00 de l'animació musical d'Àngel Maresca, Lo barber, amb un repertori de cançons tradicionals alguereses i catalans lligades al Nadal i a la Festa dels Tres Reis.

La manifestació fa part del calendari del Cap d'Any #mésqueunmes de la Fundació Meta i de l'Administració municipal.