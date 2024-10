Continuano gli appuntamenti del Cap d’Any con le manifestazioni previste per il giorno dell’Epifania. Domani, 6 gennaio, dalle 10,00 alle 12,00 in Piazza Pino Piras, i volontari dell'associazione Plataforma per la llengua, con l’iniziativa Les Estrenes - Dia dels Tres Reis distribuiranno gratuitamente ai bambini le arance.

Alle ore 11.00 si esibirà il cantante Àngel Maresca, lo barber, che eseguirà un repertorio dedicato ai più piccoli, bàlzigues, canzoni algheresi e catalane legate al Natale e alla festa dels Reis (i Re Magi).

Continuano gli appuntamenti della rassegna A spasso nella Preistoria, un'occasione per conoscere e riscoprire i monumenti del territorio. Alle 10,30 è in programma la visita guidata alla necropoli ipogeica di Anghelu Ruju. A seguire aperitivo con prodotti tipici locali e visita guidata al villaggio nuragico Palmavera.

Appuntamento in piazza Pino Piras con WW La Befana, un grande contenitore di divertenti iniziative per i bambini e per gli adulti. La Piccola Compagnia ha realizzato questo divertente spettacolo con una nuova formula, quella del cartone animato teatrale.

La giornata di festa inizierà la mattina del sei gennaio con l’allestimento in Piazza Pino Piras del Meraviglioso Volo delle Befane (allestimento urbano di tante allegre e colorate Befane realizzate dallo scenografo Marco Velli e dallo staff della Piccola Compagnia). Le Befane di stoffa parteciperanno al concorso Miss Befana 2016. La Befana più espressiva e divertente sarà scelta da un gruppo di esperti (pittori e insegnanti di artistica). Alle 17.30 lo spettacolo musicale e teatrale dal titolo: Nils Holgersson - Viva viva la Befana - Libera interpretazione del meraviglioso viaggio di Nils Holgersson di Selma Lagerlof.

A seguire la famosa protagonista della festa, la befana dei Vigili del Fuoco, che scenderà dall’alto della torre di San Giovanni e sarà ricevuta in pompa magna, come vuole la tradizione, da musiche, canzoni, giochi e tanto divertimento per tutti. Dopo la discesa della Befana che distribuirà caramelle per i presenti.

Al teatro civico, alle 20,30 nel cartellone dell’iniziativa curata dal centro di aggregazione e produzione teatrale di Alghero Spazio-T, lo spettacolo Popolo bue - Una rivisitazione intelligente con una regia studiata nei minimi particolari: questo è Popolo Bue – di e con Francesco Pompilio con la regia di Angelo Libri.