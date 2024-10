La Regione ha detto no al Parco eolico Medio Campidano nei Comuni di San Gavino Monreale, Villacidro e Sanluri.

La decisione di giudizio negativo sulla compatibilità ambientale è stata presa nella seduta odierna della Giunta, sulla base della delibera proposta dall’assessore della Difesa dell’Ambiente Donatella Spano.

“La realizzazione del progetto del parco eolico produrrebbe una forte criticità per l’ambiente e il paesaggio, compreso quello di interesse archeologico. Verrebbe compromessa la tutela ambientale, che per noi è una priorità”, dichiara l’esponente dell’Esecutivo, la quale informa che gli Uffici hanno tenuto conto del parere negativo della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio e delle recenti linee guida delle aree e dei siti della Sardegna individuati come non idonei all’installazione di impianti eolici (la delibera 40/11 del 7 agosto 2015).

L’ultima versione progettuale proposta dalla società Medio Campidano Eolica Srl prevedeva un parco eolico 34 aerogeneratori in totale, di cui 32 nel territorio di San Gavino Monreale e 2 in quello di Villacidro, per una potenza complessiva di 112,2 MW.