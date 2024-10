Attualmente in Sardegna non c'è un'emergenza per la carenza di pediatri ma entro il 2026 53 camici bianchi raggiungeranno l'età di pensionamento di 70 anni.

Lo rileva la Fondazione Gimbe che ha analizzato dinamiche e criticità che regolano l'inserimento dei pediatri di libera scelta nel servizio sanitario nazionale e stimato l'entità della carenza di professionisti nelle regioni italiane.

In Sardegna, in particolare, si stima una carenza di un solo pediatra di libera Scelta, ma in tanti stanno per andare in pensione e vi è il problema di sostituirli. Secondo Gimbe, il numero medio di assistiti per singolo pediatra è pari a 809, sotto media nazionale (898 assistiti per medico) e al di sotto del massimale senza deroghe (ovvero 880 assistiti per pediatra).

Il 60,3% degli assistiti in carico ai pediatri di libera scelta ha più di 5 anni (media nazionale 81,8%).