E’ probabile che entro l’anno in corso ci sarà la cerimonia di proclamazione a santi per i papi Wojtyla e Roncalli.

Nella giornata di ieri è stato pubblicato il decreto che riconosce, dopo quello della beatificazione, un secondo miracolo a papa Giovanni Paolo II che riguarda una donna del Costa Rica colpita da una grave lesione cerebrale. Sarebbe guarita il 1°maggio 2011 ossia la stessa sera della beatificazione di Wojtyla e in seguito a questa ripresa la famiglia della donna si sarebbe nuovamente avvicinata alla fede.

Per quanto riguarda Roncalli, invece, non dovrebbe esserci nessun secondo miracolo: “Il Sommo Pontefice ha approvato i voti favorevoli della sessione ordinaria dei padri cardinali e i vescovi della Congregazione per le Cause dei Santi circa la canonizzazione del Beato Giovanni XXIII”.