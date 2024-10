Banda del buco in azione durante la notte in pieno centro a Cagliari. Preso di mira il "Banana Caffè", al numero 144 di via Mameli.

I malviventi hanno portato via il denaro contenuto in quattro slot-machine, un bottino probabilmente considerevole visto che non hanno aperto la cassa o rubato altra merce nel bar. I ladri sono entrati in azione in piena notte. Avevano quasi sicuramente effettuato un sopralluogo precedentemente, sapevano che le slot erano in una stanza laterale del bar. Si sono arrampicati su una grondaia e sono saliti sul tetto dello stabile.

Hanno praticato un foro nel soffitto e dopo averlo sfondato si sono calati all'interno. Una volta dentro con un seghetto hanno scassinato le macchinette e per facilitarsi la fuga hanno piazzato i tavolini come delle scale per raggiungere il buco da cui erano entrati. Il furto è stato scoperto questa mattina, alla riapertura del bar.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L'ammontare del bottino non è ancora stato quantificato. Ingenti i danni provati al resto del bar. Pochi giorni fa, a poche centinaia di metri dal Banana Caffè, era stato rapinato il supermercato Ld e il cassiere era stato accoltellato, perché si era rifiutato di consegnare il denaro.