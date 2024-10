Ieri notte i Carabinieri della Stazione di Berchidda e di Monti hanno arrestato Ioan Pop, 48enne romeno con precedenti di polizia, per danneggiamento e violazione di domicilio.

L’uomo, dopo avere rotto una finestra, come riferito dai militari, è entrato nell’appartamento in cui risiede la ex moglie, al momento non presente in casa, che avvisata ha subito chiamato il 112.

L’immediato arrivo dei Carabinieri ha spaventato l’uomo che ha tentato di far perdere le proprie tracce nascondendosi, dopo avere rotto alcune tegole, nel sottotetto di un’abitazione vicina, ma è stato rintracciato poco dopo.

L’arrestato, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo, è stato momentaneamente trattenuto presso la camera di sicurezza del Reparto Territoriale di Olbia.