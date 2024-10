Terrore a Orosei ieri sera quando un uomo di 36 anni ha esploso alcuni colpi di fucile in piazza dopo che il barista ha deciso di non dargli più alcolici perché già ubriaco.

I carabinieri di Orosei hanno arrestato F.L., 36enne, per porto abusivo di fucile, minacce gravi e esplosioni pericolose.

Erano da poco passate le 18.45 quando l'uomo, già in evidente stato di ubriachezza, è entrato in un bar del centro di Orosei e ha chiesto alcune birre.

Viste le sue condizioni psicofisiche, il proprietario del locale, insieme ai baristi, si sono rifiutati di dare ulteriori alcolici al 36enne, chiedendogli anche di potersi allontanare per non creare disturbo agli altri avventori.

L'uomo, visto il rifiuto, è andato nella sua auto, parcheggiata nelle vicinanze del locale, e ha preso un fucile calibro 12, che aveva riposto nel bagagliaio. E' tornato nel locale, minacciando i baristi di fornirgli le birre e, senza che potessero proferire altre parole, si è voltato verso la strada e ha esploso due colpi di fucile in aria, poi è tornato alla sua auto e si è allontanato.

I presenti hanno chiamato il 112 che ha inviato una pattuglia che ha rintracciato in pochissimi istanti l'auto dell'uomo, bloccandola.

Dai controlli effettuati sull'arma è emerso che F.L. non potesse trasportare il proprio fucile in giro, né tantomeno utilizzarlo, poiché il suo porto d'armi era già scaduto da diversi anni ed è stato immediatamente arrestato per porto abusivo di arma, minacce gravi e esplosioni pericolose.