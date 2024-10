Una donna di 50 anni, titolare della pizzeria Duos Nuraghes di Borore, è stata accoltellata nella tarda serata di ieri all'interno del locale. Le ferite riportate sono lievi; la donna è stata curata dalla guardia medica del paese.

L'aggressore, Cristino Pintore, di 45 anni, subito dopo il fatto è stato colto da un infarto e ora si trova ricoverato all'ospedale San Francesco di Nuoro in stato di coma farmacologico.

Il fatto è successo intorno alle 23: l'uomo, in preda ad una crisi, forse dopo aver assunto delle sostanze stupefacenti, è entrato nella pizzeria, con in mano un coltello da cucina che si è portato appresso. La titolare, vedendo l'uomo che si agitava, ha tentato di avvicinarsi per dissuaderlo, ma è stata ferita ad una mano. Entrambi sono stati trasportati alla guardia medica del paese dove l'uomo si è sentito male, ed è stato subito trasportato a Nuoro dal 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Macomer al comando del capitano Giuseppe Pischedda.