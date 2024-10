Un uomo, C.A. originario di Monza, classe 1971, residente a Sant'Antioco, è stato arrestato, in flagranza di reato per furto: ad ammanettarlo sono stati i Carabinieri di Calasetta, coadiuvati dai colleghi della Compagnia di Carbonia.

Il ladruncolo, nel pomeriggio di ieri, si è introdotto nella chiesa di San Maurizio a Calasetta per trafugare le offerte contenute nelle cassette, ma sfortuna ha voluto che il parroco abbia notato i suoi strani movimenti e ha chiesto l'intervento dell'Arma chiamando il numero di emergenza 112.

L'uomo che nel frattempo era uscito dalla parrocchia, dopo essersi appropriato di circa 30 euro, è stato bloccato dai militari mentre cercava di dileguarsi. L'arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma in attesa di essere giudicato con riti direttissimo nell'udienza fissata per domani mattina, in Tribunale a Cagliari.