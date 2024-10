Un 24enne nigeriano è stato arrestato dalla polizia con le accuse di rapina, violazione di domicilio e lesioni personali.

Secondo quanto riferito, gli agenti della Squadra Volante di Iglesias sono intervenuti questa mattina in via Giordano dopo aver ricevuto la segnalazione di un ragazzo che tentava di arrampicarsi sui balconi, per cercare di accedere al secondo piano di un palazzo.

Una donna si trovava per strada con una evidente abrasione all'occhio e raccontava di essere stata aggredita da un suo connazionale che aveva cercato di introdursi con la forza all’interno dell’appartamento passando dal balcone.

Una volta fatta irruzione nell'appartamento gli agenti hanno trovato l’aggressore, seduto comodamente su un letto. La vittima sarebbe la sua ex fidanzata e si trovava era in casa con la proprietaria dell'appartamento quando, secondo quanto ricostruito, dopo un primo fallito tentativo di entrare in casa sfondando la porta, il 24enne è uscito in strada arrampicandosi sui balconi. Una volta dentro avrebbe sfondato la porta della camera da letto rubando una banconota da 50 euro e un cellulare che la proprietaria teneva all’interno di un cassetto.

L'uomo è stato arrestato dai poliziotti e trasferito nel carcere di Uta. Il personale del 118 intervenuto sul posto ha prestato le proprie cure alle due donne.