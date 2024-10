È accusato di aver aggredito una cittadina straniera.

Secondo quanto riferito dalla Polizia, un 32enne sassarese si è introdotto nell’abitazione della donna sfondando la porta. Ha preso il suo pc portatile e si è poi dato alla fuga dopo averla colpita in testa con il computer.

Poco dopo, non appagato del gesto, il giovane è tornato a casa della vittima: l’ha minacciata di morte per spaventarla e desistere a denunciasse l’accaduto alle forze dell’ordine. Ma non solo l’ha colpita sul volto con una testata e l’ha trascinata fuori dalla propria casa.

L’aggressore è poi scappato all’arrivo della Polizia, giunta sul posto perché allertata da un conoscente della vittima.

Ciò nonostante, l’intensa attività della Squadra Mobile ha permesso di individuare l’aggressore e denunciarlo all’Autorità giudiziaria per gli atti violenti, contestualmente il Gip del Tribunale di Sassari, ritenendo l’individuo pericoloso e nel timore potesse allontanarsi dalla città, ne ha disposto il trasferimento nel carcere di Bancali.