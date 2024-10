È stato firmato ieri sera dal presidente della Regione Francesco Pigliaru e dai presidenti dell'Anci Piersandro Scano e del Cal Giuseppe Casti, alla presenza dell'assessore della Programmazione Raffaele Paci, l'accordo che destina agli enti locali della Sardegna 160 milioni di euro, cioè la metà dei 320 che la Regione può spendere grazie all'intesa con il governo sul patto di stabilità.

Di questi, 70 potranno essere utilizzati dalle amministrazioni locali senza tenere conto del patto di stabilità, 30 andranno al Fondo unico degli Enti Locali e con gli altri 60 saranno pagati i crediti vantati dagli enti locali sulle opere delegate, quelle cioè che riguardano il sociale, l'ambiente, la scuola, i lavori pubblici, la programmazione. Al momento dell'assestamento di bilancio, a settembre, sarà poi incrementato con 35 milioni il Fondo unico per gli Enti Locali.

Nel 2015, infine, sarà istituito un tavolo permanente di monitoraggio e co-programmazione per analizzare tutti gli aspetti della finanza degli enti locali e del rapporto finanziario tra Regione ed Enti Locali.

"I cittadini sono importanti, i Comuni sono importanti, ma sono bloccati nella loro spesa dal patto di stabilità - dice il presidente Pigliaru -. Noi, mettendo l'accordo nero su bianco, abbiamo deciso insieme ai Comuni di trovare una soluzione che ci consentisse nel più breve tempo possibile di far arrivare soldi alle persone, ai cittadini, soldi reali alle persone reali. La Regione è stata collaborativa perché quando si parla di Regione e Comuni si parla in realtà di due livelli diversi della stessa azione di governo. Non siamo l'uno contro l'altro armati, non c'è stato nessun tentativo di scaricare l'uno le colpe sull'altro perché, se così fosse, avremmo di certo titoli sui giornali, ma non arriverebbe un euro ai Comuni per i cittadini. Invece - conclude Pigliaru - i soldi arriveranno ai cittadini, e molto velocemente".

L'assessore della Programmazione Raffaele Paci assicura che "grazie a questo accordo nelle casse dei comuni della Sardegna arriveranno 160 milioni tra nuovi spazi finanziari e soldi veri, che per i Comuni sono una boccata d'ossigeno rispetto a un patto di stabilità che è molto rigido anche per loro. Ma, oltre questo, quello che abbiamo dimostrato in questi giorni - sottolinea Paci - è che con una leale collaborazione fra pezzi dello Stato è possibile andare avanti e superare momenti difficili come questo. C'è una prospettiva futura per il 2015, con un ulteriore rafforzamento della collaborazione per consentire maggiore trasparenza e efficienza nell'uso delle risorse".

Soddisfatto anche il presidente dell'Associazione dei Comuni: "Certo non potevamo pretendere di risolvere tutti i problemi della finanza locale in una volta sola - commenta Scano - , ma di sicuro è un buon accordo, che ci consente di arrivare alla fine dell'anno con un po' più di ossigeno, e questo, con le esigue risorse che ci sono, è già un importante risultato". Secondo Casti "il ripristino parziale del fondo unico è importantissimo sia per le amministrazioni locali, che hanno chiuso il bilancio e che potranno beneficiarne in fase di assestamento, sia per quelli che ancora non l'hanno chiuso e che dunque potranno usufruirne subito. C'è stato un netto cambio di atteggiamento da parte della Regione - sottolinea Casti - con il presidente Pigliaru che ha dimostrato subito una presa di coscienza forte sulla questione”.