Una nuova organizzazione per l’Ente Foreste, con i lavoratori che siano in prima linea nella gestione e tutela complessiva del sistema ambientale della Sardegna. Parte da questi concetti l’interpellanza presentata dal consigliere regionale di Forza Italia Edoardo Tocco.

Il documento sarà in discussione martedì prossimo alle 16 in occasione della seduta dell’emiciclo di via Roma. <<L’efficienza e l'efficacia dell'attività di prevenzione, monitoraggio, controllo ed intervento svolta dal personale forestale, risultando di fondamentale importanza nel territorio regionale, soprattutto nel periodo estivo – esordisce il rappresentante forzista - rischia di essere compromessa dal persistente stato di precarietà che investe oltre mille lavoratori che da anni operano nel settore su più fronti. Una grossa pattuglia di dipendenti che, attraverso le organizzazioni sindacali di categoria, ha manifestato in più occasioni il disagio connesso alla mancata stabilizzazione in capo all’Ente>>.

L’appello dell’esponente azzurro è chiaro: <<E’ auspicabile un progetto immediato di stabilizzazione ed eliminazione del precariato – sottolinea Tocco - Senza tralasciare il rilancio delle politiche di sviluppo, pianificazione e organizzazione da parte della Giunta, con un programma che investa la generalità delle risorse umane impiegate, nell’ottica di un proficuo e virtuoso utilizzo delle stesse nei vari contesti e comparti in cui si estrinseca l’attività dell'Ente foreste>>.