"Non sorprende che la Giunta, che pensa di curare con un commissariamento al giorno i mali della Sardegna, abbia proseguito la sua attività di nominificio, ma questa volta siamo dinanzi ad una gaffe probabilmente causata da un'ansia da lottizzazione".

Così Pietro Pittalis commenta la delibera adottata dalla Giunta Pigliaru per il commissariamento dell'Ente Foreste.

"Un'azione scomposta della Giunta in spregio del Consiglio - attacca l'esponente dell'opposizione -. Bene ha fatto il presidente Ganau a chiedere l'annullamento della delibera adottata dall'esecutivo, perché viola le prerogative del Consiglio e interrompe bruscamente il dibattito in corso. Vorremmo vedere la stessa fretta da parte dell'esecutivo regionale nel portare avanti altri provvedimenti - sottolinea Pittalis - sicuramente più attesi dai sardi e non solo dai capibastone di partito".