Sono stati nominati i giorni scorsi il nuovo Presidente dell’Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Cagliari e il suo Vice. Sono rispettivamente Luigi Biggio, imprenditore in ambito finanziario e turistico con deleghe alle Politiche Commerciali e al Credito di Confcommercio Sud Sardegna e Cristiano Ardau, Segretario Generale della UilTucs Sardegna. “L’attività dell’Ente prosegue in continuità con quella che negli anni ha dato ottimi risultati”, hanno spiegato Biggio e Ardau.

La pandemia non ha risparmiato neanche il settore terziario e l’ente, oltre all’attività tradizionale, per questo motivo sta lavorando per la ripresa del comparto. In totale tra il 2019 e il 2020 l’Ente Bilaterale del Terziario della Provincia di Cagliari, che conta oltre 3mila iscritti, ha organizzato 100 corsi. Si spazia da quello di lingua inglese, all’utilizzo dei social, al primo soccorso, motivazionale, antincendio, sommelier e vendite online. Corsi volti alla formazione continua, le competenze specialistiche che lo sviluppo delle abilità personali. Inoltre, per venire incontro alle difficoltà emerse con la pandemia, nel corso dell'anno è stato stanziato un fondo da 250mila euro rivolto a imprese e lavoratori associati all’Ente sul tema Covid.

“Oggi c’è la necessità di stare vicino a imprese e lavoratori del settore”, ha detto Biggio, “e fare i conti con una pandemia in corso che ha reso aziende e lavoratori più deboli, l’ente bilaterale può rappresentare un sostegno utile”.

“In questo momento di crisi economica ed emergenza sanitaria non possiamo rimanere fermi”, ha aggiunto il collega Cristiano Ardau, “continueremo a organizzare l’attività dell’ente all’insegna della modernità. L’ente bilaterale è un’evoluzione della rappresentanza delle aziende e dei lavoratori qui riuniti insieme, i problemi del settore oggi accentuati dalla pandemia sono tra le priorità dell’ente”.

Ebter. È un organismo paritetico, nato nel 2000 in conformità alle norme contrattuali previste dal CCNL per i dipendenti di aziende del settore terziario, distribuzione e servizi, stipulate tra la Confcommercio e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Filcams - Cgil, Fisascat - Cisl e UilTucs - Uil. Non persegue finalità di lucro ed è uno strumento nato per sostenere la crescita del commercio, del terziario e dei servizi nel territorio. La presenza sia delle aziende che dei lavoratori attraverso i rispettivi sindacati di rappresentanza danno un valore aggiunto alle finalità dell’ente.