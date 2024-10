Il capogruppo del Movimento 5 stelle, Roberto Li Gioi, in qualità di vice presidente della Commissione Governo del territorio, Ambiente, Infrastrutture e Mobilità, ha presentato formale richiesta di convocazione straordinaria della stessa Commissione permanente per discutere in merito alla grave situazione di precarietà in cui si trova l'Ente Acque della Sardegna.

“Lavoratori e lavoratrici dell'Ente Acque della Sardegna – fa sapere Li Gioi – da tempo lamentano gravi e numerose criticità, in parte dovute alla mancata e tardiva nomina del Direttore generale, caratterizzata inoltre negli ultimi anni da incarichi di breve durata.

É necessario che l'Ente venga messo in condizione di svolgere i compiti istituzionali ad esso affidati in maniera efficiente, per questo ho chiesto la convocazione della IV Commissione permanente con richiesta di audizione dell'assessore ai Lavori Pubblici e di una delegazione delle organizzazioni sindacali”.