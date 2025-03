L’animalista Enrico Rizzi, finito al centro delle polemiche per le accuse rivolte al carnevale di Ovodda e di Sedilo, è arrivato oggi in Sardegna, per la manifestazione annunciata in piazza Yenne, a Cagliari, prevista domani.

“Io ci sono!”, ha scritto sulla sua pagina social con tanto di foto appena sbarcato dall’aereo. Poi una tappa all’Istituto Scolastico Don Gavino Pes di Tempio Pausania. “Grazie per avermi accolto e dato la possibilità di parlare ad oltre 150 giovani sull’importanza di rispettare la vita degli animali. E grazie anche per avermi fatto trovare un rinfresco totalmente vegano. È bello sapere che esistono insegnanti con sani valori e principi – ha scritto sempre sui suoi social – Doveroso ringraziare anche le forze di polizia che hanno presidiato la scuola per tutto il tempo affinché si svolgesse tutto senza alcun tipo di problema. W la Sardegna che ama e rispetta gli indifesi”.

In un post successivo, invece, Rizzi ha pubblicato la foto di un’attivista cagliaritana con indosso una felpa con il nome dell’animalista. “Avanti tutta per rendere giustizia agli animali, senza paura, senza timore. A testa alta verso chi deve invece abbassarla” ha scritto Rizzi.