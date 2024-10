Grande attesa a Sassari per“ENRIcomincio da me Unplugged” di Enrico Brignano, in programma il 7 settembre al PalaSerradimigni. L'evento, organizzato in sinergia dalla cooperativa Le Ragazze Terribili e da Insula Events, segna il ritorno a teatro dell'attore con uno spettacolo scritto insieme a Mario Scaletta, Riccardo Cassini, Manuela D’Angelo, Massimiliano Giovanetti e Luciano Federico.

Un allestimento che vuole festeggiare i 30 anni di carriera e 50 di vita dello stesso Brignano. che intraprende un viaggio nel tempo, attraverso un’analisi attenta di ciò che è stato, ritrovando vecchie conoscenze e strane figure che compaiono assieme a lui sulla scena – fra ombre e realtà -, rinfrescando brani storici della sua comicità.

Tra i suoi pezzi forti e nuove situazioni comiche, coadiuvato da strani personaggi dai mille volti, accompagnato da musiche accattivanti e originali scritte da Andrea Perrozzi e Federico Capranica, fra scene che attraversano il tempo insieme alla storia che viene raccontata, Enrico Brignano ricomincia dal principio, ricomincia dal palcoscenico. Praticamente ENRICOMINCIA, per regalarsi la chance di guardarsi dentro, ritrovarsi e rinnovarsi.

La prevendita procede a gonfie vele: i biglietti sono disponibili a partire dallo scorso 25 maggio nella prevendita autorizzata sita presso la sede delle Ragazze Terribili a Sassari in via Tempio (079278275) e online sul circuito ticketone.it. Il costo dei tagliandi varia a seconda del posizionamento sulla pianta del PalaSport di piazzale Segni: a platea numerata costa 69 euro, la tribuna numerata costa 51,75 euro e gradinata numerata costa 34,50.