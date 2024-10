Nelle scorse settimane, il personale della Stazione forestale di Teulada era intervenuto in soccorso di un daino rimasto impigliato in una recinzione metallica in un terreno in località Perda Sterria.

Subito dopo aver immobilizzato l’animale, il palco era stato liberato dalla rete. Dopo questa operazione, il daino era stato rimesso in libertà. Per questo, L’Ente nazionale protezione animali (Enpa) ha inviato una lettera di ringraziamento al Comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale dottor Antonio Casula.

Nella missiva il Presidente nazionale, Carla Rocchi, ha espresso il suo ringraziamento al Corpo forestale, in modo particolare al personale della Stazione forestale di Teulada.

Come si legge nella lettera «Ancora una volta Il Corpo forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna importante presidio di sicurezza e tutela anche per gli animali».