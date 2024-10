Il vino e i piatti della tradizione culinaria locale saranno i protagonisti assoluti della quarta edizione di "Abbuconizos e Binu", il percorso culturale ed enogastronomico in programma a Pattada sabato 27 aprile.

L'evento, proposto dall'amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni pattadesi, avrà inizio a partire dalle ore 18.

Quattordici fra cantine e locali storici del paese apriranno le porte ai visitatori per l'occasione. L'acquisto di un calice garantirà l'accesso a un itinerario che farà tappa in ognuno degli evocativi spazi all'interno dei quali verranno servite saporite pietanze come sas pellitzas e sa piscadura, trigu cottu con cavoli e finocchietto selvatico, carne di cinghiale e maiale e i dolci tipici come sas origliettas e sos papassinos.

Visitare le cantine permetterà di compiere un vero e proprio viaggio a ritroso nel tempo riscoprendo i riti e le usanze che hanno scandito i momenti chiave della società agropastorale nel secolo scorso.

Gli artigiani pattadesi terranno aperte per l'occasione le proprie attività e sarà possibile ammirare i ricercati lavori in legno e le pregiate creazioni dei coltellinai, autori de sa resolza famosa in tutto il mondo.

La serata sarà animata dalle musiche e dai canti popolari interpretati dai piccoli cantadores del Tenore "Sos Isteddos", la formazione di canto a tenore più giovane al mondo.

Oltre ai piatti preparati dalle associazioni, nelle cantine sarà possibile degustare il pecorino prodotto dalla Cooperativa "La Concordia" di Pattada e messo a disposizione dall'amministrazione comunale. "Un gesto simbolico - spiega Carlo Pastorino, assessore al Bilancio e alle Attività produttive - in segno di solidarietà al mondo delle campagne e ai pastori sardi e pattadesi coinvolti nelle scorse settimane nella vertenza latte. Seppure la crisi sia parzialmente rientrata, il Comune di Pattada vuole rinnovare la propria vicinanza alle famiglie del nostro territorio e non solo che si trovano a vivere momenti di difficoltà".

"Abbuconizos e Binu - prosegue Pastorino - è una vetrina importantissima per le attività produttive e le realtà imprenditoriali del paese che hanno la possibilità di mettere in mostra i propri prodotti. L'impegno delle associazioni, poi, ci consente di accogliere al meglio le migliaia di persone che ogni anno aderiscono al nostro invito scoprendo i sapori genuini di una cucina che Pattada ha saputo custodire e conservare".

Mentre le strutture ricettive del paese hanno già registrato numerose prenotazioni, in periferia verranno allestite le aree destinate ai camper e ai pullman. Tutto è pronto per un evento condiviso e per tutte le età dove l'ospitalità è di casa.



