Incendio di rifiuti nel quartiere di Sant’Elia, i Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area circostante, evitando la propagazione delle fiamme a dei veicoli in sosta.

Da segnalazioni pervenute alla sala operativa del 115, la squadra di pronto intervento "4A" del Distaccamento cittadino portuale di Cagliari (squadra terra) è intervenuta questa notte intorno alle 2 per l'incendio di cumuli di immondizia e masserizie varie nel quartiere di Sant’Elia, in via Schiavazzi.

Gli operatori, con un'autopompa hanno spento le fiamme e bonificato l'area da focolai residui provvedendo alla messa in sicurezza ed evitando la propagazione delle fiamme ai veicoli in sosta nel parcheggio adiacente. Ormai la situazione in quel rione è diventata insostenibile: cumuli di buste ovunque, piromani che si divertono ad appiccare le fiamme con l’inevitabile intervento dei Vigili del Fuoco.