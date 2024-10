Ennesimo raid incendiario nella notte. A Quartu Sant’Elena, sono stati dati alle fiamme due auto e uno scooter.

Il ciclomotore, uno Scarabeo Aprilia, parcheggiato in via Petrarca, all'una è stato completamente distrutto. Il proprietario è un ragazzo di 22 anni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Cagliari.

Dieci minuti più tardi, è stata data alle fiamme la prima auto.

La vettura, una Renault Kangoo, di colore grigio, di un operaio, parcheggiata in via Corelli, è stata parzialmente danneggiata.

All’1:15 piromani in azione anche in via Is Arenas, dove una Ford Fiesta di un 31enne del posto, è stata danneggiata nella parte anteriore.

I Carabinieri hanno avviato le indagini.