Era da poco scoccata la mezzanotte quando nel comando dei Vigili del fuoco di Olbia è arrivato l’allarme per un incendio in via Eleonora D’Arborea.

Due auto in sosta avvolte dalle fiamme hanno fatto immediatamente scattare la macchina dei soccorsi.

La squadra dei vigili è intervenuta celermente limitando che le fiamme si potessero propagare alle auto parcheggiate nelle vicinanze.

Le due autovetture coinvolte, una Peugeot 107 è una Fiat Panda, hanno riportato danni ingenti.

Non è esclusa un’azione dolosa. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e gli agenti della Guardia di Finanza che hanno provveduto ad avviare le indagini del caso.