La Polizia di Stato ha tratto in arresto P.S. 36enne cagliaritano, resosi responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia. Il giorno 30 agosto è giunta una chiamata al 113 da parte di una donna che chiedeva l’intervento della Polizia in quanto il proprio figlio stava picchiando il padre a seguito di un violento litigio.

Due equipaggi della Squadra Volante hanno raggiunto velocemente l’abitazione e accedendo all’interno dell’appartamento, hanno trovato il marito della richiedente, nonché padre del P.S., in evidente stato di agitazione e dolorante per la violenta colluttazione appena avvenuta col proprio figlio.

I poliziotti inoltre hanno notato nell’appartamento evidenti segni di colluttazione riferibile alla recente esplosione di rabbia del giovane. Il litigio, l’ultimo di una lunga serie, si inserisce nel contesto del rapporto conflittuale con i genitori, acuito dallo stato di etilismo cronico, è scaturito per l’ennesimo rifiuto da parte dei genitori di consegnargli dei soldi. Il P.S. nonostante sia stato tratto in arresto svariate volte per fatti analoghi continua a vessare i propri genitori sottoponendoli a continui e reiterati maltrattamenti.

L’uomo è stato accompagnato in ufficio, dove non ha mai smesso di assumere atteggiamenti irriguardosi sia nei confronti dei genitori che nei confronti degli operatori; al termine degli accertamenti è stato tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia e su disposizione del P.M. di turno, dr.ssa Lecca Diana, è stato condotto presso la casa circondariale “Ettore Scalas” di Uta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.