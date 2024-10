Sulle strade della Sardegna, ancora una volta e con una frequenza ormai preoccupante, nella serata di ieri si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolto un motociclista 39enne peruviano.

Erano le 18.45 quando l’uomo, mentre percorreva la Statale 128 al chilometro 134, nel territorio di Gavoi, proprio lungo il lago di Gusana, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada.

Per il motociclista l’impatto è stato terribile, la sua Ducati è andata a schiantarsi proprio contro il guardrail. Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto è intervenuto il personale medico dell’ambulanza del 118 e dell’elisoccorso e i Carabinieri.

L’uomo è stato trasportato in elicottero all’ospedale San Francesco di Nuoro. Il malcapitato avrebbe verosimilmente riportato fratture agli arti inferiori e non verserebbe in pericolo di vita.

Sul posto intervenuta anche una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro e i militari dell’Arma della stazione di Sarule per gli accertamenti e rilievi del caso.

Sempre nella giornata di ieri sulla Tonara-Tascusì un altro motociclista era finito fuori strada e vista la gravità della situazione è stato richiesto anche in quel caso l’intervento dell’elisoccorso.