La pantera in Goceano. Una storia incredibile che ha assunto i tratti della leggenda metropolitana dividendo l'opinione pubblica e suscitando talvolta paura, talvolta ilarità.

L'ennesima storia giunge da Benetutti, qualche chilometro a est di Bultei e dai boschi dei primi avvistamenti e delle prime denunce di aggressione da parte dei pastori della zona.

"Quaranta pecore aggredite, con lacerazioni al muso e pezzi di testa strappati", questo il terribile racconto dell'allevatore di Benetutti che ha trovato i suoi animali agonizzanti nell'ovile ed è stato costretto ad abbatterne alcuni.

La "soffiata" di una nuova aggressione ci era giunta in redazione già ieri ma, ammettiamo anche noi un po' di scetticismo, abbiamo aspettato prima di dare nuovo spazio ad una notizia assurda che rischia di generare sconcerto e falsi allarmismi.

La domanda, a questo punto, la rivolgiamo alle autorità competenti che si occupano di questa vicenda almeno da marzo. Cosa aspettano a confermare o smentire la notizia?

Già dalle carcasse dei primi ovini erano state prelevate tracce del DNA del predatore ed era stato studiato dall'Istituto Zootecnico di Sassari il tipo di morso. Erano state repertate orme e feci sospette dal bosco di Fiorentini e piazzate fototrappole tra gli alberi della foresta. E' possibile che, dopo oltre un mese, tutto questo non abbia dato alcun risultato?

Fiorentini e Sa Fraigada sono boschi dall'indubbio fascino naturalistico che attirano, ogni anno, migliaia di visitatori (specialmente famiglie) che passano intere giornate all'aperto usufruendo delle apposite strutture barbecue con tavolini in pietra disposti in piacevoli radure e fontane rinomate per le loro acque fresche e ristoratrici.

Fra meno di due settimane è 1° maggio e quei boschi si riempiranno di persone, i bambini correranno tra gli alberi inseguendo un pallone o giocando a nascondino. Io, se fossi padre, mi guarderei bene dal portare mio figlio da quelle parti. Chissà se entro quel giorno verrà data a questa vicenda la risposta chiara, certa e autorevole che, ormai, è tempo di dare.