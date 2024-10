Nel pomeriggio di ieri è giunta al 113 una richiesta di aiuto da parte di una donna, vittima dell’ennesimo episodio di violenza da parte di suo figlio a Cagliari. L’immediato intervento degli agenti della Squadra Volante, in uno stabile nel quartiere “La Palma”, ha messo fine ad una situazione dolorosa che si protraeva da lungo tempo.

I poliziotti, una volta raggiunta l’abitazione, si sarebbero trovati davanti una donna impaurita e con un’evidente ferita sulla bocca. Tranquillizzata dagli operatori delle Volanti, la vittima avrebbe riferito di essere stata picchiata dal proprio figlio. Immediatamente è scattata la ricerca dell’uomo, 44enne di Cagliari, ben noto anche ai poliziotti per i suoi precedenti, il quale si sarebbe allontanato poco prima dell’arrivo della Polizia.

Mentre i poliziotti si prendevano cura della signora di 70 anni, chiedendo anche l’intervento di una unità medica del 118, il 44enne ha pensato di anticipare la vittima recandosi in Questura con l’intento di sporgere lui denuncia nei confronti dell’anziana madre. Gli agenti intervenuti, allertati dai colleghi sulla presenza dell’uomo in via Amat, lo hanno subito raggiunto e questo, anche all’interno degli uffici della Squadra Volante, non avrebbe desistito dal suo atteggiamento violento. Anzi, avrebbe continuato ad inveire contro la madre, denigrandola anche di fronte ai poliziotti.

I poliziotti avrebbero così accertato la vicenda oltre ogni dubbio, accompagnando e rassicurando la signora anche nella sua decisione di formalizzare la denuncia contro il figlio. L’uomo è stato tratto in arresto per atti persecutori e nella stessa serata è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Uta.