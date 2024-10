Truffatori campani continuano a trovare terreno fertile in Sardegna ed è sorprendente la facilità con la quale vanno a segno. Ieri a Decimomannu, a conclusione di indagini scaturite dalla denuncia querela presentata da una 50enne di Decimoputzu, i carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per truffa aggravata, un 20enne napoletano, disoccupato con precedenti denunce a carico, anche di carattere specifico.

Questi, dopo aver incassato dalla denunciante tramite una ricarica su carta Postepay la somma di 120 euro quale acconto per l'acquisto di un salottino da giardino, posto in vendita su un sito internet allestito ad arte, avrebbe omesso di spedire la merce alla donna, rendendosi successivamente irreperibile alle chat e alle chiamate telefoniche della stessa.

I carabinieri sono pervenuti alla sua identificazione monitorando lo spostamento del denaro così come era avvenuto, e andando a verificare che fosse il materiale utilizzatore di una scheda SIM con la quale erano avvenuti i contatti telefonici informali.

Purtroppo nonostante sia poco prudente compiere acquisti su siti sconosciuti e da persone delle quali non si sa nulla, molti continuano a ricercare occasioni imperdibili nel mare indeterminato del web, andando a parare spesso e volentieri in sonore fregature.