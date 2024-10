Non è la prima volta che, davanti agli uffici dell’Autorità Portuale e alla sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco, in via Roma, a Cagliari, accade di tutto: gruppi di giovani che si ritrovano sulla passeggiata della banchina intenti a distruggere arredi, panchine, spaccare bottiglie con conseguenti schiamazzi fino a tarda notte.

L’indomani, il solito e triste scenario, in quel compendio che di fatto appartiene territorialmente all'Autorità Portuale: cocci di vetro, danni per migliaia di euro (era già capitato già in passato, con la denuncia di alcuni giovani, costretti poi a ripagare i danni perpetrati agli arredi della passeggiat), ma stavolta spuntano anche le siringhe sporche di sangue.

Sul posto, stanotte, tra le 3.30 e le 4 del mattino, sono arrivate anche le Volanti della Questura, coordinate dal dirigente Massimo Imbimbo per “rimettere ordine” tra i frequentatori poco rispettosi.

Sugli episodi abbastanza noti, soprattutto col malumore dei gestori del locale posto sotto gli uffici dell’Autorità Portuale e degli stessi operatori del Distaccamento Portuale, pare per ora non ci sia rimedio.