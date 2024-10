Un incontro tra la direzione di Eni New Energy SpA rappresentata dall’ A.D. Patrick Monino, la Presidenza Relazioni Industriali Nazionali Eni rappresentata dal Dott. Fabrizio Sbarra e il Dott. Fabrizio Proietti e il Segretario Provinciale Ugl Chimici Andrea Geraldo: la Presidenza di Eni New Energy SpA, Start Up con 100% partecipazione Eni SpA che sviluppa, costruisce e gestisce in Italia impianti di generazione di energie rinnovabili, ha espresso l’obiettivo di installare sul territorio nazionale impianti per una potenza di 270 MWp e nello specifico ha descritto i due grandi progetti per la Sardegna.

La designazione

I terreni di Assemini di proprietà della Società Luigi Conti Vecchi sono il sito strategico scelto per l’installazione di un impianto fotovoltaico da 26 MWp con sistema di stoccaggio elettrochimico, mentre per l’area di Porto Torres è previsto un impianto fotovoltaico da 31 MWp suddiviso in due impianti da 14 e 17 MWp, e un impianto eolico da 30 MWp.

I progetti sono in fase di attesa delle concessioni e nessuno di essi riceverà incentivi pubblici, ci tiene a sottolineare la Direzione Eni, in quanto nella logica aziendale tale investimento non deve impattare sulla spesa pubblica bensì portare solamente benefici ai fruitori e al territorio.

Questo investimento è un importante sfida economica e sociale sia per quanto riguarda la sostenibilità ambientale, sia perché nell'ambito di questo progetto sono state finanziate borse di studio con l’Università di Cagliari che significa creare delle basi forti per una formazione culturale e professionale dei giovani isolani, dichiara Andrea Geraldo, Segretario Provinciale Ugl (nella foto in alto).