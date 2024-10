Olmedo continua nel suo programma di sviluppo dell’energia sostenibile: da alcuni giorni son stati ultimati i lavori “Energia sostenibile e qualità di vita” presso le scuole medie di Viale Italia.

L’ente aveva ottenuto tramite un bando POR FESR Sardegna Asse prioritario IV un finanziamento di euro 78.588 per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti.

In particolare le opere realizzate nel plesso scolastico che consistono in un sistema di accumulo elettrochimico per poter sopperire ai consistenti consumi di energia elettrica nelle ore serali; il sistema consente di utilizzare l’energia elettrica prodotta nelle ore di maggiore insolazione dall’impianto fotovoltaico esistente sul posto anche nelle ore serali cioè quando l’impianto fotovoltaico non è produttivo,ottimizzando l’efficacia dello stesso.

Il sistema consente anche il rilievo dei dati di funzionamento dell’impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo anche delle varie tipologie di carico con sensori su tutte le diramazioni della rete elettrica dell’edificio.

I lavori prevedono anche un monitoraggio, comunicazione e divulgazione che sia del tutto indipendente dalla marca e dalla tipologia degli inverter utilizzati, sia adeguatamente collegati alla rete dati presente nell’ edificio.

L’innovativo sistema di accumulo consentirà, inoltre di alimentare l’impianto di spegnimento degli incendi istallato presso la vicina palestra comunale, incrementando pertanto la sicurezza dell’edificio.

Nel mese di settembre, alla ripresa delle lezioni, l’Assessore ai Lavori Pubblici Fabio Pala, insieme all’assessore alla Pubblica Istruzione Daniela Busia, promuoverà un incontro presso la scuola secondaria di primo grado al fine far conoscere meglio il funzionamento dell’impianto in argomento.