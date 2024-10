E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce le reti elettriche di Media e Bassa tensione, mercoledì 13 marzo eseguirà degli stacchi programmati a Villacidro per lavori di manutenzione e miglioramento della rete che comporteranno l’assenza di energia elettrica dalle ore 8,30 alle 16 in gran parte del centro abitato e nella zona commerciale.

L’intervento rientra in un piano di ammodernamento e miglioramento della qualità del servizio che coinvolge la cabina secondaria denominata Lavatoio.

E-Distribuzione ha provveduto ad informare l’Amministrazione Comunale ed, in maniera capillare, i cittadini tramite i consueti avvisi che indicano le vie ed i numeri civici effettivamente coinvolti e informano inoltre che durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata invitando comunque a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.

Non sarà chiusa la scuola dell’Infanzia Lascito Melis, in via Roma 57, grazie all’utilizzo di un gruppo elettrogeno in funzione per tutta la durata dell’intervento.

E-Distribuzione ricorda infine che per informazioni sui lavori programmati, o più in generale per interruzioni del servizio, si può consultare il sito www.e-distribuzione.it, oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD (IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone "Guasti e-distribuzione". Per segnalare un guasto ci si può rivolgere anche al Numero Verde 803.500.